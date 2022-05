Klasyczna Calisia. Zabytkowe pojazdy znów zjechały na teren CKiS ZDJĘCIA

Klasyczna Calisia to grupa ludzi, których połączyła wspólna pasja. Przypominają wszystkim, którzy kochają motoryzację, że to co minione, wcale nie musi zostać zapomniane.

- Kiedy organizowaliśmy imprezę po raz pierwszy byliśmy pełni obaw, dziś wiemy, że jest ogromne zainteresowanie takimi imprezami w naszym regionie a ilość odwiedzających nas ludzi dodaje skrzydeł do dalszej ciężkiej pracy - tłumaczą organizatorzy zlotów.

Na pierwsze spotkanie w tym sezonie w Kaliszu przejechało kilkunastu właścicieli zabytkowych pojazdów - można było podziwiać takie klasyki, jak maluchy, toyotę celicę, chevroleta corvette stingray, peugeota 203, volkswageny golfy i polo, czy mercedesa W124.

