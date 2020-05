Kleryk z Włocławka pomagał jako wolontariusz w Salusie, a teraz zbiera pieniądze dla kaliskich seniorów!

- W domu tym przebywają osoby wymagające całodobowej opieki, również podłączeni do respiratorów w różnym wieku. Niestety, kilka dni przed moim przyjazdem, w domu tym wykryto przypadki zakażenia koronawirusem . Dom został całkowicie zamknięty przez Inspekcję Sanitarną, a pensjonariusze i obecni wówczas pracownicy zostali poddani kwarantannie. Pomoc w tym ośrodku była konieczna, ponieważ personel i dyrekcja tego domu, wszyscy zakażeni wirusem, po tygodniowej walce, oraz długich i wykańczających dyżurach opadali z sił – wyjaśnia na stronie zrzutka.pl pan Filip.

Filip Tumiński z Lipna jest klerykiem we włocławskim seminarium . Jak pisze, na stronie zrzutka.pl w kwietniu podjął decyzję o wyjeździe jako wolontariusz do Centrum Opieki Długoterminowej „Salus” w Kaliszu.

Do pomocy w Centrum pojechały także inne osoby duchowne, a także świeckie, łącznie osiem osób. Pomoc była konieczna, wycieńczony personel pracował bez przerwy nawet 36 godzin. Wszyscy w pocie czoła działali do czasu ewakuacji Centrum i zabraniu pensjonariuszy do szpitala.

- Czas ten był dla mnie bardzo trudny, ponieważ wtedy to właśnie zobaczyłem i doświadczyłem, jak bardzo te osoby cierpią, nie tylko ze względu na to, że są zakażone koronawirusem, że nie mogą spotkać się ze swoimi najbliższymi od ponad dwóch miesięcy, ale również dlatego, że w jednej chwili tracą wszystko. Pakując ich do szpitala, dostaliśmy konkretne wytyczne: można zabrać dwie koszulki, jedną parę spodni, ręczniki, bieliznę i tylko konieczne kosmetyki. Cała reszta rzeczy osobistych tych biednych ludzi, ubrania, kosmetyki, a przede wszystkim rzeczy sentymentalne, prezenty, pamiątki rodzinne, musiała zostać zutylizowana – wyjaśnia na stronie inicjator zbiórki.