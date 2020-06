Koalicja Obywatelska składa projekt Akademii Kaliskiej, poseł Witczak mówi o "czepialstwie posła Mosińskiego" ZDJĘCIA

Według założeń projektu, podpisanego przez kilkudziesięciu posłów klubu poselskiego Koalicji Obywatelskiej, PWSZ miałaby otrzymać status Akademii od 1 października 2020 roku.

- Ta ustawa ma być dla Kalisza, dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej, wreszcie dla mieszkańców regionu. Akademia Kaliska to jest strategiczna inwestycja w Kalisz i region. Przez 20 lat budowaliśmy siłę tej uczelni - z panem senatorem byliśmy jednymi z pierwszych jej pracowników – ona wielokrotnie stawała się najlepszą uczelnią zawodową w Polsce. Kaliski PWSZ na poziomie szkoły wyższej zawodowej osiągnął wszystko. Musimy zrobić krok do przodu i powołać uczelnię o statusie akademickim. Jeżeli nie uchwalimy Akademii teraz - w najbliższych miesiącach, to tracimy kolejny rok - powiedział poseł Witczak.

- Będziemy apelować do marszałek Witek, żeby nie przetrzymywała tego projektu w zamrażarce sejmowej, żebyśmy mogli jak najszybciej siadać do stołu ponad podziałami ze wszystkimi stronami zainteresowanymi powołaniem Akademii Kaliskiej, a wiem, że Senat bardzo szybko pomoże przeprowadzić tok legislacyjny tej ustawy - dodał polityk Platformy Obywatelskiej.