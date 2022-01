Koalicja Obywatelska w Kaliszu o chaosie podatkowym i wzroście cen gazu

Podwyżki dotyczą wielu instytucji w Kaliszu (m.in. szpitala czy wspólnot mieszkaniowych), ale także w powiecie kaliskim.

- Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za gaz płaciło do tej pory 11 tys. zł., a teraz koszty wzrosły do 50 tys. zł. Remiza Strażacka w Kamieniu to wzrost o 483 proc. Szkoła Podstawowa 180 proc. i szkoła w Liskowie - wzrost z 15 tys. do 22 tys. zł - wymieniała radna powiatu kaliskiego Alicja Łuczak.