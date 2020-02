Kolej Dużych Prędkości. Poseł Ławniczak o nieprawdziwych zarzutach prezydent Ostrowa ZDJĘCIA

Podkreślił, że niedokończenie projektu i niezabezpieczenie korytarza pod budowę KDP to błąd ówczesnej władzy i zaniedbane. Efektem tego jest, że planowany w 2011 roku "Y" byłby dziś niemal niemożliwy do zrealizowania. Wyjaśnił również, że poprzedni projekt KDP zakładał, że będzie to kolej typu japońskiego przeznaczona wyłącznie do przewozu pasażerskiego. - Ruch towarowy miał na nią nie wchodzić - zaznaczał. Nowa koncepcja KDP będzie koleją typu europejskiego, gdzie część przebiegu będzie przebiegiem jako Koleje Dużych Prędkości, a część jako przyśpieszone koleje konwencjonalne, a część jako zwykłe koleje konwencjonalne, które zostaną zmodernizowane i będzie możliwość pokonywania przez nich trasy z prędkością do 160 km/h. Teraz 160 km/h możemy jechać na Poznań, czy też Katowice, ale do Zduńskiej Woli, czy do Wrocławia z prędkością 120 km/h. Zgodnie z nową koncepcją na szprychy zostaną dopuszczone również transporty towarowe.