Kolej Dużych Prędkości. Z zaproszenia aglomeracji skorzystał tylko jeden ekspert! ZDJĘCIA

Na spotkanie zaproszono parlamentarzystów, ale posłowie nie przybyli ze względu na nagłe posiedzenie dotyczące koronawirusa. Pojawiła się za to senator Ewa Matecka oraz przedstawiciel senatora Janusza Pęcherza. Zaproszenia wysłano również do przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz ekspertów spółki Centralny Port Komunikacyjny. Jednak z CPK, ani z ministerstwa nie przybył nikt. W piśmie, które wysłali zachęcali jednak do udziału w konsultacjach społecznych. Jedynym ekspertem, który pojawił się na spotkaniu był dr inż. Jan Raczyński - ekspert w dziedzinie systemów transportowych w międzynarodowych organizacjach - Międzynarodowy Związek Kolei, europejska Agencja Kolejowa, ONZ Europejska Komisja Gospodarcza, autor projektów z zakresu systemów transportowych kolejowych i miejskich.

- Nie ma reguły na świecie jak w poszczególnych państwach powinien wyglądać system transportowy. Modeli jest dużo, bazują na aspektach historycznych, związanych z restrukturyzacją poszczególnych regionów krajów. Niestety struktura zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych krajach taka jest, a nie inna. W związku z tym, szczególnie w Europie, nie będziemy się już raczej rozwijać w kierunku podwajania, czy potrajania liczby ludności. Musimy wykorzystać to, co jest najlepsze, przez wieki zdobyte i jednocześnie doskonalić ten system - mówił dr inż. Jan Raczyński. Ekspert przedstawił trasy kolei w europejskich państwach, ale i w Korei oraz Japonii. Zgodnie z jego słowami, trasa powinna umożliwić migrację w kraju, zgodną z potrzebami mieszkańców. Zaznaczył, że modele kolei, które wyznaczają jeden uprzywilejowany region, czy miasto nie zawsze są korzystne w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa, a czasem powodują napięcia społeczne, jak chociażby we Francji. Jednak czasem nie ma wyboru ze względu na uwarunkowania geograficzne, jak w przypadku Włoch. Podkreślił, że najlepszych przykładem jest struktura kolei w Niemczech. Wyjaśnił, że model kolei w Polsce, jest podobny do modelu sąsiadów z zachodu od I wojny światowej jest co raz to doskonalszy, gdyż zaczyna odzwierciedlać trasy migracji Polaków w kraju. Dr inż. Jan Raczyński dodał, że wciąż trwają konsultacje dotyczące KDP i są one dopiero wstępem do wieloletniej procedury przygotowawczej, która ostatecznie doprowadzi do budowy Kolei Dużych Prędkości.

- Zostawiam z rozterkami - dodał na koniec.

Wykład eksperta wywołał dyskusję wśród gości spotkania.

Senator Ewa Matecka podkreśliła, że Kolej Dużych Prędkości będzie miała znaczący wpływ na rozwój regionu. Niezrozumienie dotyczące nowej koncepcji KDP wywołuje wśród samorządowców niepokój. Senator dodała, że na ostatnim posiedzeniu senatu wystosowała oświadczenie do premiera oraz ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

- Ekspert utwierdził nas w przekonaniu, że koncepcja budowy linii kolei dużej prędkości tzw. „Y” Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław jest najkorzystniejszym rozwiązaniem i to nie tylko dla nas - użytkowników kolei, ale także dla inwestora - przez wzgląd na koszty inwestycji oraz ilość potencjalnych pasażerów - ponad 400 tys. mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. A liczba ta będzie nadal rosnąć - podkreśla Beata Klimek, prezydent Miasta Ostrowa

- Naszym psim obowiązkiem jest walczyć o to, by ten przystanek był na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - mówił Marian Janicki, burmistrz Gminy i Miasta Odolanów. - Jakby wyglądał Ostrów, gdyby kiedyś hrabia Radziwiłł nie podjął decyzji, że ma być tu budowana firma, że ma być tu przebieg kolei - pytał Marian Janicki i dodał, że wiele środowisk w historii straciło swoją szansę, bo nie walczyło. Przyznał, że tego nie wolno zrobić i samorządowcy muszą zrobić wszystko, by KDP przebiegało przez Aglomerację.

Na koniec ekspert ds. transportu przyznał, że jakby nie został wytyczony wariant, przez Sieradz zawsze będą przechodzić główne linie do Poznania i Wrocławia. - Czy się rozgałęzią tuż za Sieradzem, czy w okolicach Ostrowa, jest całkowicie dla Sieradza bez znaczenia - mówił.

- Spotkanie to pokazuje dokładnie, że nie chcemy się spierać o to, w którym miejscu ma powstać rozgałęzienie KDP. Dla nas najważniejsze jest, by powstało na terenie naszej Aglomeracji. Uważamy, że jedno połączenie do Poznania to za mało dla 405 tysięcy jej mieszkańców. O to będziemy walczyć. Dziękuję za słowa wsparcia samorządowców z sąsiednich gmin, ale także spoza naszego powiatu. Dziękuję parlamentarzystom za podjęte działania, choć dziś, ze względu na posiedzenie Sejmu, nie mogli być w Ostrowie obecni. Wierzę, że nasz wspólny głos zostanie usłyszany - dodała Beata Klimek. Również Starosta Ostrowski Paweł Rajski podkreślił, że najważniejsze jest, by węzeł znalazł się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W poniedziałek, 9 marca 2020 roku zaplanowano kontynuację nadzwyczajnego posiedzenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.