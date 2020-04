Piątkowe popołudnie to jeden z ostatnich momentów, by zrobić zakupy przed Wielkanocą. Sprawdziliśmy, ile trzeba czekać, by - wobec limitów liczebności klientów - móc wejść do sklepu.

Na parkingach pod największymi kaliskimi marketami sporo aut, choć ruch zdecydowanie mniejszy niż w piątkowe popołudnia sprzed nałożenia ograniczeń. Do wejścia ustawiały się nawet kilkunastoosobowe kolejki. Czas oczekiwania na wejście do Aldi, Biedronki czy Polo to około 10 minut. Przed świętami kaliszanie odwiedzają również bliskich zmarłych, choć na parkingu przy cmentarzu przy ul. Poznańskiej ruch nieduży - zaparkowanych było około 20 samochodów. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo