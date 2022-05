Kolejne cenne calisianum w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu ZDJĘCIA

Liczące 16 stron wydawnictwo to cenne źródło historii kaliskiego Korpusu Kadetów. Rozwój taktyki wojennej oraz wprowadzanie nowego uzbrojenia wymagały od kadry oficerskiej wszechstronnego wykształcenia, co spowodowało konieczność stworzenia odpowiednich szkół wojskowych. Pierwsza szkoła kadecka powstała w 1765 roku w Warszawie. Dzieje kaliskiego Korpusu można podzielić na trzy okresy historyczne: pruski (1793-1806), Księstwa Warszawskiego (1807-1814) oraz Królestwa Polskiego (1815-1832). Nauka rozpoczynała się we wrześniu i trwała do końca lipca. Każde półrocze kończyło się egzaminem. Zimowe - prywatnym, letnie - uroczystym egzaminem publicznym, na który zapraszano gości spoza szkoły. Nazywało się to "popisem publicznym". Egzamin trwał kilka dni, po nim rozdawano nagrody wyróżniającym się kadetom.

- Zakupiony przez bibliotekę druk, oprócz programu uczniowskiego popisu odbywającego się w dniach 24-26 lipca 1817 r., zawiera m.in. krótki rys historyczny Kalisza autorstwa Jana Fritscha, profesora literatury polskiej w kaliskim Korpusie, a także wykaz przedmiotów oraz nazwiska wykładowców - tłumaczy Monika Sobczak-Waliś, starszy kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych MBP w Kaliszu.