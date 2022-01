Kolejne osoby usłyszały zarzuty w sprawie handlowania certyfikatami covidowymi w Kaliszu

Marlena M., Bożena A. i Romualda J- trzy pracownice służby zdrowia od maja 2021 roku do 3 listopada miały w porozumieniu wystawiać fałszywe certyfikaty covidowe. Z takich usług, według śledczych skorzystało ponad 100 osób, ale dokładna liczba nie jest znana. Fałszywe dokumenty kosztowały od 500 do 700 zł.

- W ramach tego postępowania trzem organizatorkom tego procederu przedstawione zostały zarzuty dotyczące tego, że pomiędzy majem a listopadem ubiegłego roku, działając wspólnie i porozumienie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a będąc uprawnionymi do wystawiania dokumentów w postaci unijnego certyfikatu szczepienia przeciwko covid, poświadczającego odbycie tego szczepienia poświadczały nieprawdę w ten sposób, że wprowadzały do systemu informatycznego NFZ dane osób, które faktycznie tego szczepienia nie mają przeprowadzonego, pobierały za to opłaty, a środku w postaci szczepionki były przez nie wyrzucane – przypomina prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.