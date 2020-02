Kolejny mural powstanie w Kaliszu. Tym razem o tematyce leśnej. Miasto ogłosiło konkurs

Mural będzie zdobił ścianę budynku przy ul. Majkowskiej 6. Jego motywem przewodnim mają być las, ludzie i historia Lasów Państwowych. Malowidło będzie mieć wymiary 13 na 13 metrów.

- Murale zdobią miasto, przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te, które powstały w minionych miesiącach doskonale wpisały się w pejzaż Kalisza. Tym bardziej cieszy mnie, że powstanie kolejny obraz wielkoformatowy. Będzie on trwałym śladem dobrej współpracy miasta z Nadleśnictwem Kalisz oraz obchodów 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Potencjalni wykonawcy do 15 marca 2020 roku przedstawić mają wizualizacje muralu oraz jego projekt. Musi być on zgodną z tematyką konkursu oraz zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. W jury, które wybierze zwycięską propozycję dopuszczoną do realizacji, zasiądą m.in Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza, Tomasz Markiewicz – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz przedstawiciele miejskich instytucji kultury i kaliskiego magistratu. Werdykt ogłoszony zostanie 3 kwietnia 2020 roku.