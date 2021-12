Koncert Bluesferajny w Akceleratorze Kultury w Kaliszu ZDJĘCIA

Podczas piątkowego koncertu było miejsce zarówno dla ballady, rock’n’rolla, soulu i oczywiście bluesa, co powoduje, że podczas występu słuchacz nigdy się nie nudzi.

Zespół z powodzeniem już od ponad dziesięciu lat koncertuje na dużych i klubowych scenach całego kraju, wydał do tej pory dwie płyty "Kolorowy świat" i "Dziesiątka".

- Blues to muzyka serca, duszy, to wszystko w nas gra. Słynny amerykański muzyk folkowy i bluesowy Lead Belly powiedział, że każdego kiedyś ogarnia blues, tylko nie zdaje sobie sprawy z tego co to jest. Ale kiedy leżysz w łóżku i przewracasz się z boku na bok, nie mogąc zasnąć, cóż się dzieje z tobą wtedy? Jest w tobie blues - wyjaśnia Leszek Ziąbka, organizator koncertu.