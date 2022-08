Koncert Buba Trio w Kaliszu przeniesiony do Akceleratora Kultury

Buba Badjie Kuyateh to wirtuoz kory i kompozytor. Urodził się w 1982 roku w Gambii, w szanowanej rodzinie griotów (muzyków). Rozpoczął naukę gry na korze w wieku 7 lat. "Jali Buba" stał się jednym z najbardziej popularnych muzyków w Gambii występując ze swoją grupą Nyodemaa Band. Jest również nauczycielem kory oraz organizatorem muzycznych wypraw do Gambii.

W 2012 roku przyjechał do Polski. Choć jego korzenie muzyczne to tradycyjna muzyka afrykańska, jest on artystą otwartym na wszelkie fuzje kory tradycyjnej z muzyką współczesną, jazzem i funkiem. Efektem tej fascynacji był jego europejski projekt z pogranicza stylów muzycznych - Bantamba, którym zaprezentował się szerszej publiczności.

Niepowtarzalny dźwięk kory oraz otwartość Buby na inne style muzyczne zaowocowały współpracą z wieloma artystami, jak Stanisław Soyka, Milo Kurtis, Maria Pomianowska, Alina Mleczko, Urna Chahar Tugchi i inni. Buba współpracuje z Ruhaniyat Music Festival w Indiach jako solista oraz koncertując z uznanymi muzykami indyjskimi. Równolegle do tych działań Buba kontynuuje karierę solową.