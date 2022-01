Koncert karnawałowy Filharmonii Kaliskiej w rytmie swingu ZDJĘCIA

W programie koncertu znalazły się utwory orkiestrowe Duka Ellingtona, Glenna Millera i Benny Goodmana, a także piosenki Marylin Monroe i Franka Sinatry. Można było zatem usłyszeć takie szlagiery, jak: "Fly Me To The Moon", "Cheek to Cheek", "Night And Day", "Love And Marriage", czy "Mona Lisa".

Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej dyrygował Tadeusz Wicherek, zaś gośćmi byli wokaliści Sylwia Przetak i Jarosław Oberbek.

Artyści bisowali dwukrotnie. Podczas bisów można było usłyszeć "My Way" Franka Sinatry i "Sing, Sing, Sing" Benny'ego Goodmana.