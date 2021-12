Koncert kolęd i piosenek świątecznych w kawiarni Fit Cake. ZDJĘCIA

Wydarzenie wiązało się ze specjalnym rabatem na ciasto i kawę, którymi goście mogli się zadowolić w trakcie występów. Kawiarnia Fit Cake w Kaliszu to jedyna kawiarnia w promieniu 100 km posiadająca certyfikat poświadczający całkowitą bezglutenowość ich produktów. To, co wyróżnia ich wyroby to brak cukru, brak laktozy, brak glutenu i wielorakie wegańskie propozycje. Fit Cake to jedyna taka „niecukiernia” w Polsce.