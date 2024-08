Koncert na rzece Prośnie w Kaliszu z przebojami Queen już w ten weekend!

- GOLDEN HITS OF QUEEN to spektakularne muzyczne wydarzenie, które zjednuje serca zarówno miłośników zespołu Queen, jak i fanów muzyki z całego świata. To wyjątkowa okazja, by przenieść się w czasie do złotych lat twórczości legendarnego zespołu. Podczas tego koncertu, zespołowi będzie towarzyszyć Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej, która doda odrobinę magii do już doskonałych utworów – czytamy w zapowiedzi koncertu. - GOLDEN HITS OF QUEEN z towarzyszeniem orkiestry to pełne muzyczne doznanie, które nie tylko oddaje hołd zespołowi Queen, ale także może inspirować kolejne pokolenia artystów i fanów do odkrywania piękna muzyki w jej w różnych odcieniach. To spektakl, który przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc pokolenia w uwielbieniu dla nieśmiertelnej muzyki Queen.