Koncert "Nastroje i nas troje". Przebojowy wieczór w Antoninie ZDJĘCIA

Małżeństwo Spychalskich podbija - solo i w duecie - od dziesięciu lat polskie i zagraniczne estrady. Anna jest wokalistką specjalizującą się w interpretacjach musicalowych songów oraz evergreenów światowej muzyki pop, zaś Romuald śpiewa nie tylko arie i duety operowe oraz operetkowe, ale również współczesne piosenki wymagające głosu o szerokiej skali.

Odmienne klimaty wprowadził do koncertu saksofonista Adam Wojtasik grający przede wszystkim przeboje złotej ery swingu. Solistom towarzyszył Marcin Janiszewski - pianista i akordeonista poruszający się z równą swobodą po obszarach muzyki klasycznej, co jazzowej i rozrywkowej. Publiczność usłyszała m.in. "I Will Always Love You", "My Way”, "Hallelujah", czy "Volare". Artyści, nadając utworom nowe, magiczne brzmienia, zaczarowali antonińską publiczność, która nagrodziła ich owacjami na stojąco.