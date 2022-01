Koncert noworoczny w Kaliszu. "Księżniczka czardasza" na scenie Filharmonii Kaliskiej ZDJĘCIA

"Księżniczka czardasza" już od czasów wiedeńskiej premiery w 1915 roku cieszy się niesłabnącą popularnością. Ogromny sukces dzieła przypieczętował na stałe pozycje Emmericha Kálmána w panteonie kompozytorów operetkowych XX wieku.

Kaliska publiczność miała okazję zobaczyć wersję półsceniczną tej operetki. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej w piątkowy wieczór poprowadził maestro Ruben Silva. W poszczególne role na scenie wcielili się natomiast soliści: Renata Drozd (Sylvia Varescu, księżniczka czardasza), Paulina Janczaruk (hrabianka Stasi), Sławomir Naborczyk (Edwin von Lippert-Weylersheim), Jakub Milewski (hrabia Boni Kancsianu), Narrację tej opowieści poprowadził Dariusz Niebudek (hrabia Feri von Kerekes), pełniący również rolę gospodarza wieczoru.

- Jestem bardzo zadowolony, że tak licznie państwo do nas przybyli w tych trudnych czasach. My musimy grać dla publiczności - powiedział wznosząc toast Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. - Mam również dla państwa propozycję postanowienia noworocznego - powiedzcie sobie: "Będę częściej chodził do filharmonii" - żartował.