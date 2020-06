Koncert "Pod niebem Kalisza". Kayah i Accorinet Klezmer Band wystąpili na Głównym Rynku ZDJĘCIA

Kayah znana zarówno z niekwestionowanych hitów, takich jak „Prawy do lewego”, „Supermenka”, „Testosteron”, „Na językach”, „Za późno”, czy najnowszych „dawaj w długa”, „Po co” i „Podatek od miłości", jak i niszowych muzycznych projektów. Kayah to również wspaniała mówczyni motywacyjna, która łącząc funkcje artystki, szefowej firmy, matki i głowy rodziny, poprzez ciekawe anegdoty i zabawne opowieści z własnego życia, doskonale motywuje zgromadzone na spotkaniach osoby, do podejmowania życiowych wyzwań i realizacji marzeń.

Accorinet Klezmer Band w większości tworzą muzycy Filharmonii Kaliskiej. Inspiracja do pogłębiania nurtu muzyki klezmerskiej pojawiła się w zespole, gdy muzycy zostali poproszeni o muzyczną oprawę uroczystości „Statut Kaliski Dziedzictwo Dwóch Narodów” w 2013 r. Muzycy swoim występem zachwycili wówczas obecnego na uroczystości, byłego Ambasadora Izraela w Polsce, Szewacha Weissa. Do tego czasu grupa działała bez kontrabasisty. Od 2014 r zespół koncertuje już w obecnym składzie. Oprócz tradycyjnych melodii żydowskich artyści posiadają w swoim dorobku własne kompozycje, nawiązujące do muzyki chasydzkiej, a także muzyki klezmerskiej opartej na gatunkach muzycznych pochodzących z różnych kultur.