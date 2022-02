Koncert walentynkowy w Kaliszu. Szlagiery o miłości w wykonaniu Ewy Urygi i Filharmonii Kaliskiej ZDJĘCIA

"Miłość ci wszystko wybaczy", "Szeptem do mnie mów", "Over The Rainbow", "The Way You Look Tonight" - te i inne słynne piosenki o miłości usłyszała kaliska publiczność, która postanowiła spędzić piątkowy wieczór z kaliskimi symfonikami. Orkiestrą dyrygował Ruben Silva, szef Filharmonii Kaliskiej, a wspaniałe utwory zaśpiewała Ewa Uryga.

Oprócz symfoników na scenie zaprezentował się Leszek Kułakowski, który przygotował aranżacje i zagrał na fortepianie, a towarzyszyli mu Piotr Kułakowski (kontrabas) oraz Tomasz Sowiński (perkusja).