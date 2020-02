Konferencja prasowa PSL. Poseł Andrzej Grzyb: Powiaty tracą swoje kompetencje ZDJĘCIA

Na poniedziałek 2 marca zwołane zostało posiedzenie Sejmu, które zajmie się bezpieczeństwem sanitarnym w zakresie walki z koronawirusem.

- Jedno przesłanie gdyby się udało uzyskać przez wystąpienie – żeby obniżyć zupełnie irracjonalnie wywoływaną panikę. W aptekach maseczek nie ma, w internecie kosztują po 400 złotych. To świadczy o tym, że ludzie zostali wystraszeni i jest to już żerowanie na osobach, które chcą się zabezpieczyć. W moim przekonaniu to posiedzenie Sejmu powinno służyć przekazowi uspokajającemu nastroje, żeby nie wywoływać paniki - ocenił poseł Grzyb.

Kandydat odwiedzi region

Parlamentarzysta zapowiedział, że Władysław Kosiniak-Kamysz w trwającej kampanii odwiedzi region kaliski.

- Kandydat odwiedzi Wielkopolskę w połowie marca i na przełomie marca i kwietnia. W drugim terminie pojawi się w naszym regionie - zaznaczył poseł.

W Wielkopolsce PSL zebrał i złożył w PKW dotychczas 18 tysięcy podpisów. W całym kraju - ponad 300 tysięcy.