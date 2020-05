Konkurs plastyczny dla młodych wędkarzy z okazji 70-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego

Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu PZW i rozwój zainteresowań plastycznych dzieci połączony z wiedzą w zakresie wędkarstwa.

Zadaniem młodych wędkarzy jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej nawiązującej do wędkarstwa i jego przemian na przestrzeni ostatnich 70 lat.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, do 14 lat i do 16 lat. Należy przesłać je na adres: Zarząd Główny PZW Zespół Sportu i Młodzieży ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa - z dopiskiem „Konkurs plastyczny”, w terminie do 31.07.2020 r.

- Dla twórców najlepszych prac przewidzieliśmy cenne nagrody, także w postaci sprzętu wędkarskiego - powiedział Wiceprezes ZG PZW ds. Młodzieży Wiesław Miś.

Regulamin konkursu i szczegóły na stronie pzw.org.pl.