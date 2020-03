Koronawirus. Bieg Smerfna 5 w Kaliszu został przełożony!

- Z uwagi na panującą sytuację związaną z Koronawirusem COVIT-19 , a co za tym idzie rekomendacje władz państwowych i samorządowych - zmuszeni jesteśmy do zmiany terminu III Wiosennego Biegu "Smerfna 5". Planowany nowy termin - to 14 czerwca 2020 ! Szczegóły i dodatkowe informacje dot. Biegu przekażemy w późniejszym czasie! - informują organizatorzy z Policyjnego Klubu Biegacza.

Dodajmy, że odwołano lub przełożono wiele biegów, w którym mieli zaplanowany start kaliszanie. 13. PKO Półmaraton w Poznaniu odbędzie się w październiku lub za rok. 56. Cross Ostrzeszowski, najstarsza impreza biegowa w kraju, być może odbędzie się jesienią. 47. Maraton Dębno też ma odbyć się jesienią. Nowa data DOZ Maraton Łódź ma być ogłoszona do końca tygodnia. Przełożono na jesień także Półmaraton Ślężański. Nadal nie wiadomo, co z Recordową Dziesiątką w Poznaniu, która ma odbyć się w najbliższą niedzielę.