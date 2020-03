Koronawirus, Kalisz. Odwołane imprezy, wolne dla studentów

Efektem wtorkowej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącej imprez masowych, jest odwołanie lub przełożenie zaplanowanych na najbliższe tygodnie wydarzeń.

Nie odbędzie się zaplanowany na koniec marca Festiwal Profesjonalistów, który organizuje Miasto. Powiatowo-Miejski Dzień Kobiet, który miał się odbyć 20 marca w hali Arena został przełożony na inny termin. Zaproszenia pozostają ważne.

Z wielu imprez rezygnuje Centrum Kultury i Sztuki . Są to Dni Świętego Patryka, Regionalne Spotkania Taneczne "Tylko Dance ma sens", Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza, a także X Festiwal Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej Shalom 2020. Normalnie odbywać się będą zaplanowane zajęcia kulturalne.

- Wdrażamy obecnie procedurę, aby uczestnictwo (tylko) w wybranych wydarzeniach uzależniać od zgody uczestników i poddanie się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała oraz krótkiemu wywiadowi - tłumaczy dyr. CKiS Dariusz Grodziński.

Mecze organizowane przez MKS i KKS Kalisz odbędą się ale bez udziału publiczności.

Wprowadzony został zakaz odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej. Zalecane jest unikanie zgromadzeń. Dlatego nie odbędą się planowane na najbliższe tygodnie „Białe soboty” oraz gimnastyka dla seniorów.

Z kolei Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie zawiesza wszystkie zajęcia. Na PWSZ w Kaliszu zajęcia zawieszono aż do połowy kwietnia.

Na razie nie ma mowy o zawieszeniu zajęć w szkołach.

- Do szkół i wszystkich jednostek oświatowych skierowano zalecenia dotyczące ograniczenia dodatkowej aktywności uczniów, tzn. zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, drzwi otwartych itp. Odwołany został Festiwal Profesjonalistów. Nie odbędzie się uroczystość wręczenia Stypendiów im. Jana Pawła II – informuje Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza.