Koronawirus. Kaliszanin opisuje, jak Włosi walczą z epidemią

- Miasta są niemal wymarłe. Na zakupy może wychodzić jedna osoba z rodziny. Wszystko po to, aby ruch na ulicach był jak najmniejszy - mówi nam pan Włodzimierz na co dzień przebywający w regionie Abruzja. - Tutaj nie ma aż tylu przypadków zachorowań co na północy, jak na przykład w Bergami, czy Mediolanie. Jednak z ogłoszeniem sytuacji wyjątkowej także tutaj sytuacja wygląda podobnie.

Przeszło 17 tysięcy zakażonych i ponad 1260 ofiar śmiertelnych, to ostatni bilans koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech. To właśnie w tym kraju notuje się obecnie najwięcej zachorowań w Europie. Jak wygląda życie w kraju ogarniętym epidemią?

Życie towarzyskie nawet w tak słonecznym regionie niemal zupełnie wymarło.

- Funkcjonują jedynie sklepy i markety. Do marketów wpuszczanych jest jedynie kilka osób. Dopiero gdy zrobią one zakupy, mogą wejść kolejni. Do apteki może wejść na raz jedna osoba. Przy kasach w sklepach znajduje się linia, której nie wolno przekraczać, aby był zachowany odpowiedni dystans między klientem a sprzedawcą. Trzeba poprosić sprzedawcę o to, co chce się kupić i to on przynosi towar z półek. Towarów jednak nie brakuje. Nie widać też jakieś paniki i nikt nie robi nadmiernych zapasów.