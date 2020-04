Koronawirus. Nie ma zakazu wejścia na cmentarz!

Wizyta na cmentarzu to dla wielu osób rytuał przy okazji świąt, także tych najbliższych. Tymczasem rzecznik komendanta głównego policji stwierdził, że należy takich wizyt unikać. Wtórują mu policjanci w terenie, także w Kaliszu. Jeden z naszych czytelników twierdzi, że w sobotę posypały się mandaty. Inny został z cmentarza wyproszony przez mundurowych. Tymczasem rozporządzenie rządu wyraźnie mówi o "terenach zielonych służących rozrywce". Cmentarze się raczej do takich nie zaliczają. Potwierdza to rzecznik rządu.

- Rozporządzenie nie wprowadza zakazu wstępu na cmentarze – mówi Piotr Müller.

W Niedzielę Palmową kaliskie cmentarze odwiedziły setki, jeśli nie tysiące osób. Podobnie w podkaliskich miejscowościach. Policji nie było.