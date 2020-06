Koronawirus. Proboszcz z Tłokini Kościelnej i 20 innych osób w kwarantannie

Sakrament Komunii Świętej udzielany w parafii św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej jest udzielany co roku, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. W tym roku przypadła ona 7 czerwca. Kilka dni wcześniej jedna z matek, która pomagała w przygotowaniach do uroczystości źle się poczuła. Kobieta podejrzewając, że może to być zakażenie koronawirusem, skorzystała z badania w moblinym punkcie. Podejrzenia okazały się słuszne. Wynik testu był pozytywny.

Kobieta zachowała się odpowiedzialnie i razem ze swoim dzieckiem nie wzięła udziału w uroczystości pierwszokomunijnej. Kaliski sanepid zdecydował o poddaniu kwarantannie osoby, z którymi kobieta miała bezpośredni kontakt. Na liście znalazło się w sumie 21 osób, w tym także proboszcz

- Msze święte, do zniesienia kwarantanny, będę odprawiał na plebanii. Bardzo dziękuję ks. dr Bogdanowi Walczykiewiczowi za podjęte zastępstwo w naszej parafii, kiedy jestem objęty kwarantanną - informuje ksiądz Jacek Paczkowski, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej.