Koronawirus. Przenośna kabina dezynfekcyjna z Kalisza trafiła do ostrowskiego szpitala ZDJĘCIA

Firma Plandeki Kalisz wyprodukowała pierwszą przenośną kabinę do dezynfekcji. We wtorek trafiła ona do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Właściciel firmy Adrian Majda zapowiada, że kolejne kabiny zostaną bezpłatnie przekazane na rzecz szpitali w Kaliszu, Wolicy i w Poznaniu.