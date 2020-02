Koronawirus szaleje. Uczniowie z Liskowa skracają pobyt na praktykach we Włoszech!

16-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami wyjechała na czterotygodniowy staż zagraniczny do Włoch. Młodzież na własną prośbę wraca jednak szybciej. Wszystko przez koronawirusa.

Uczniowie wraz z opiekunami wyjechali z Liskowa do włoskiego Rimini. Jak się okazuje, miasto ten jest w regionie, który jest wymieniany, jako potencjalnie zagrożony koronawirusem. We Włsoszech stwierdzono ponad 200 przypadków zachorowań i kilka ofiar śmiertelnych. Władze Włoch w trybie pilnym wydały dekret z restrykcyjnymi zakazami, których zadaniem jest spowodowanie zahamowania epidemii koronawirusa, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza Polakom wyjazdy do Włoch. Uczniowie z Liskowa przebywają w Rimini w regionie Emilia Romania. To jeden z kilku, w których stwierdzono zakażenia śmiertelnie groźnym koronawirusem. - Na prośbę uczniów pobyt został skrócony. W środę wszyscy wracają do Polski rejsowym autokarem - mówi nam Piotr Pasik, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie w powiecie kaliskim. Jak zapewnia dyrektor szkoły, młodzież jest pod stałą opieką opiekunów. Wszyscy mają trzy razy dziennie mierzoną temperaturę ciała. Nikt nie uskarża się na żadne dolegliwości.

- Młodzież otrzymała sms-y z Ministerstwa Zdrowia z instrukcjami na temat koronawirusa - dodaje dyrektor Pasik. - Sytuacje monitoruje również Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Pan starosta rozważał wysłanie specjalnego autokaru, ale nie ma takiej potrzeby. Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe” to projekt realizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten zakłada odbycie stażu zagranicznego przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie u partnerów zagranicznych w Rimini, we Włoszech. Staż realizowany jest przy współpracy z firmą Sistema Turismo (akredytowane centrum szkoleniowe, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy), z którą szkoła współpracuje już od 4 lat i wspólnie realizuje kolejne projekty.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Koraonawirus - jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Kto jest najbardziej narażony na koronawirusa?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły" wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.



