Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Pracownicy i mieszkańcy czekają na wyniki testów

Na zlecenie służb sanitarnych, przeprowadzono pierwszą serię testów u 31 członków personelu DPS-u. Wymazy z tych testów przekazano do laboratorium w Poznaniu.

- Dodatkowo podjąłem decyzję o wysłaniu do Warszawy, w trybie pilnym, samochodu z pracownikiem Urzędu Miasta Kalisza po odbiór 181 testów do badania zakażenia koronawirusem. Wykonano je u 13 członków personelu i wszystkich pensjonariuszy DPS-u. Testy o godzinie 2:00 w nocy trafiły do warszawskiego laboratorium, w celu uzyskania wyników - dodaje prezydent Kaisza. - Dziękuję wszystkim, którzy wparli Miasto Kalisz i Dom Pomocy Społecznej w tej sytuacji, szczególnie pani dr Agnieszce Szulgan-Mądrzak, za wykonanie wymazów oraz kaliskiemu szpitalowi za udostępnienie profesjonalnych środków ochrony osobistej dla pani doktor.