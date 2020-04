Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Pracownicy ósmą dobę dyżurują przy pacjentach. ZDJĘCIA

Starosta dodaje, że nikt nie odszedł od łóżek podopiecznych, nikt nie porzucił pracy, chociaż w kraju różnie to wyglądało.

- Robią wszystko, aby zapewnić opiekę, także zakażonych pensjonariuszom. Opadającą z sił załogę postanowili wesprzeć pracownicy, którzy 7 kwietnia byli poza zakładem. W wielkanocny poniedziałek na oddział zakaźny w budynku pałacu dołączyła dobrowolnie pielęgniarka. Kolejne 13 osób spośród personelu medycznego deklaruje chęć przyjścia z pomocą. Również chętne do podmiany koleżanek są 2 pracownice kuchni. To normalni ludzie z sąsiedztwa, mający przecież swoje rodziny i także obawy czy nawet strach. Powiedzieć o nich, że zachowują się profesjonalnie i po ludzku to jak nic nie powiedzieć. Macie Państwo wątpliwości, kto jest w tej sytuacji bohaterem? Bo ja nie mam żadnych! - podkreśla Paweł Rajski.