Koronawirus w kaliskim szpitalu. Dwa oddziały będą zamknięte

W czwartek, 26 marca w nocy okazało się, ze pacjent, który był leczony na oddziale chirurgicznym, był zakażony koronawirusem SARS-CoV-2. 75-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala 9 marca. Zmarł 23 marca. Wcześniej był operowany oraz przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Decyzją sanepidu, szpital został zamknięty. Policjanci pilnowali, aby nikt nie wchodził do budynku. Pacjenci byli odsyłani do innych szpitali. Ostatecznie jednak zdecydowano, że ośmioro pacjentów oraz pięć osób z personelu medycznego z oddziału chirurgicznego zostanie objętych kwarantanną i nie będzie mogło go opuścić. Pobrano od nich wymazy do testów na obecność koronawirusa.

Ostatecznie zapadła decyzja, że dwa z trzech odcinków oddziału chirurgicznego zostaną wyłączone. Dezynfekcja musi zostać przeprowadzona na bloku operacyjnym a także na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie 75-latek był wcześniej leczony. Kwarantanna domowa czeka inne osoby, które miały w szpitalu styczność z pacjentem.