Koronawirus. W kaliskim szpitalu jest chory z Krotoszyna zarażony koronawirusem

80-letni pacjent z Krotoszyna został przywieziony kartką do Kalisza w sobotę wieczorem. W sobotę przed południem do pacjenta z dusznościami została wezwana karetka pogotowia.

– Zespół Ratownictwa Medycznego z Krotoszyna na podstawie zgłoszenia z Dyspozytorni Medycznej w Koninie udał się do pacjenta z dusznościami. Na miejscu lekarz – kierownik ZRM-u przeprowadził wywiad, badanie przedmiotowe i podmiotowe . Rodzina negowała, że chory w jakikolwiek sposób miał kontakt z osobą z zagranicy – informuje Jakub Nelle, rzecznik prasowych Zespołów Ratownictwa Medycznego przy SPZOZ w Krotoszynie.

Po zastosowaniu medycznych czynności ratunkowych ZRM przetransportował ambulansem pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie. – Gdy pacjent był przekazywany na SOR, osoba która do tej pory zaprzeczała, iż mógł mieć kontakt z osobą, która była zagranicą, potwierdziła, że do tego kontaktu jednak doszło – wyjaśnia Jakub Nelle.