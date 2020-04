Koronawirus. Wojewoda reaguje na gwałtowny wzrost zakażeń w powiecie krotoszyńskim

W powiecie krotoszyńskim jest najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce. Według najnowszych raportów zakażone są 84 osoby. W związku z tym wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przeprowadził w poniedziałek, 6 kwietnia, wideokonferencję ze starostą krotoszyńskim, burmistrzem Krotoszyna, dyrektorem szpitala oraz służbami i instytucjami z terenu powiatu. Wojewoda przedstawił zastrzeżenia i sugestie związane z działaniami prowadzonymi na terenie powiatu.

- Nie mamy czasu, by czekać. Mieszkańcy oczekują konkretnych działań, przesyłają mi swoje sugestie i uwagi. Dlatego spotkaliśmy się na wideokonferencji, na której przedstawiłem swój, być może niezbyt entuzjastyczny pogląd na sprawę. Zwróciłem się do starosty m.in. o pilne wskazanie miejsca, w którym zostanie uruchomiony obiekt kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców powiatu. Obecna sytuacja to nie wynik błędów jednego podmiotu, a system naczyń połączonych. Musimy tę falę zatrzymać – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Wojewoda zarządził także codzienne wideokonferencje z raportowaniem bieżącej sytuacji przez starostę krotoszyńskiego i burmistrzów oraz wójtów z terenu powiatu.

Łukasz Mikołajczyk poinformował także, że obecnie nie są rozważanie plany tzw. zamknięcia powiatu czy wprowadzenia dodatkowych ograniczeń. Zaapelował jednak o podjęcie energicznych działań przez władze i służby na terenie powiatu, żeby zapewnić rygorystyczne przestrzeganie ograniczeń istniejących, w szczególności tych, które dotyczą poruszania się. Chodzi o kontrolowanie sposobów korzystania z ogródków działkowych, a także lasów i parków oraz innych miejsc na obrzeżach Krotoszyna.

Wojewoda poinformował ponadto o uruchomieniu specjalnego adresu e-mail dla mieszkańców krotoszyńskiego (krotoszyn@poznan.uw.gov.pl), pod którym mogą uzyskać informacje na temat podejmowanych działań oraz zgłaszać bieżące problemy. Ponadto w pilnych sprawach do dyspozycji mieszkańców będzie specjalny numer telefonu – 735 271 066. Powiat krotoszyński uruchomił na razie dwa izolatoria dla personelu SP ZOZ w Krotoszynie, przechodzącego kwarantannę. Obecnie celem działań jest przygotowanie odrębnego miejsca, w którym na wyniki testów bezpiecznie mogliby oczekiwać mieszkańcy powiatu. Wojewoda sfinansuje działalność miejsca kwarantanny zbiorowej. – Do tej pory powiat krotoszyński takiej potrzeby nie zgłaszał. Środki na ten cel są zabezpieczone, takie miejsce możemy uruchomić natychmiast – dodaje Łukasz Mikołajczyk.

Starostwo zobowiązało się do zorganizowania profesjonalnego odkażania pomieszczeń szpitala w Krotoszynie, aby możliwe było ponowne podjęcie pracy przez wszystkie zamknięte oddziały. Ponadto przed szpitalem zostanie ustawiony namiot do tzw. triażu, czyli wstępnej selekcji pacjentów ze względu na ich stan zdrowia. Do szpitala jest kierowany sukcesywnie sprzęt ochronny, w czasie weekendu dostarczono m.in. 60 kombinezonów, ponad 700 różnych maseczek, 1200 par rękawiczek i 100 litrów płynu dezynfekującego.

Wojewoda zwrócił się również do samorządów o rozpoznanie możliwości zapewnienia mieszkańcom powiatu do końca tygodnia maseczek ochronnych. Środki ochronne zostały również skierowane do domów pomocy społecznej w powiecie, np. DPS w Baszkowie otrzymał po 2 tys. maseczek i rękawic ochronnych oraz 600 litrów płynów do dezynfekcji. Łukasz Mikołajczyk zaapelował także o powołanie koordynatora działań wszystkich jednostek pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Wojewoda zarządził także codzienne wideokonferencje z raportowaniem bieżącej sytuacji przez starostę krotoszyńskiego i burmistrzów oraz wójtów z terenu powiatu.

