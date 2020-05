Koronawirus wpłynął również na działalność kół wędkarskich. Zawody w szczycie sezonu odwołane ZDJĘCIA

- Musieliśmy odwołać już cztery zawody, w tym te o Puchar Wójta Gminy Koźminek. Mieliśmy już przygotowane puchary, z wyprzedzeniem pozyskaliśmy sponsorów. W kwietniu, maju i czerwcu organizuje się najwięcej zawodów, to jest dla nas szczyt sezonu, a w tym roku na razie jesteśmy zmuszeni wszystko odwoływać. To są naprawdę duże wydarzenia, w wielu z nich uczestniczy około 100 osób. Wszystko powoli się luzuje, może i my niedługo będziemy mogli się spotkać i porywalizować w przyjacielskiej atmosferze - mówi Zbigniew Górka, prezesa koła PZW WSK Kalisz.

Czy wędkarze obawiają się skutków suszy?

- Jeżeli Wody Polskie nie będą np. opuszczać wody na tamie, to myślę, że woda na zbiornikach się utrzyma, zwłaszcza takich jak Murowaniec czy Szałe. Teraz jesteśmy na wysokim stanie wody, na górnym poziomie. Parowanie nie jest tak duże - mówi Górka.