Koronowirus. Odwołane imprezy, zamknięte instytucje kulturalne. Czwartek w cieniu epidemii

Zamknięte zostały kolejne dwie instytucje kulturalne - galeria Wieża Ciśnień i im. Jana Tarasina. Kaliskie Linie Autobusowe zmieniają kursy i dezynfekują autobusy. Do kaliskiego szpitala trafił mieszkaniec powiatu pleszewskiego z objawami podobnymi do koronowiruusa. Okazało się, że w lutym był we Włoszech. Ostatecznie lekarze uznali, że nie ma podstaw do hospitalizacji mężczyzny na oddziale zakaźnym.

Sąd Okręgowy w Kaliszu odwołał wszystkie posiedzenia do końca marca. Sąd Rejonowy zdał się w tej sprawie na decyzje poszczególnych sędziów.

Wygląda na to, że jedyna impreza w ten weekend w Kaliszu to sobotnia IV Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Pierwsza część wydarzenia - msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Janiaka ma się odbyć zgodnie z planem o godz. 12.00, jednak późniejsze spotkanie sołtysów w Stawiszynie zostało odwołane.