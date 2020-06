Autobusem PKS Kalisz na razie nie dotrzemy do Poznania

Kiedy przywrócone zostaną kursy autobusów PKS Kalisz do Poznania? To częste pytanie, jakie zadają nam nasi czytelnicy. Jak tłumaczy kaliski przewoźnik, jest to jednak połączenie wykazujące się niską frekwencją i na razie autobusem PKS Kalisz nie dotrzemy do stolicy Wielkopolski.