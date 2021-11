Kościół garnizonowy w Kaliszu doceniony w ogólnopolskim konkursie 'Zabytek zadbany". ZDJĘCIA

Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Ze zgłoszonych 136 zabytków z piętnastu województw w sześciu kategoriach konkursowych jury nagrodziło 21 obiektów. Wyniki ogłosiła podczas konferencji prasowej Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu laureatem został Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu. Świątynia otrzymała nagrodę za wzorcowo wykonane prace konserwatorskie na podstawie kompleksowych badań. Działania uczytelniły oryginalną formę obiektu przy jednoczesnym zachowaniu integralności i autentyzmu jego substancji zabytkowej – czytamy na stronie internetowej MKiDN.

Wiceminister kultury mówiąc o roli tego typu konkursów oceniła, że „one bardzo uwrażliwiają posiadaczy zabytków, tych, którzy nimi zarządzają, jak i lokalne wspólnoty na to, żeby dbać o dziedzictwo”. Podkreśliła, że jest to „tendencja trwała”. Podziękowała wszystkim tym, którzy doprowadzając do tego, że te stare, zniszczone obiekty mogą odzyskać swoją świetność.