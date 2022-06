Kościół w Starych Prażuchach. Czy pojawiają się tam uczestnicy czarnych mszy? ZDJĘCIA

Malunki na ścianach kościoła w Starych Prażuchach zostały odkryte przypadkiem. Ktoś zgłosił, że co jakiś czas dobiegają stamtąd hałasy. Tymczasem świątynia od dawna nie jest użytkowana.

Pentagram w okręgu

Jedynym, czytelnym niemal dla każdego symbolem jest wyrysowany na podłodze pentagram w okręgu. Uważany on jest za amulet chroniący przed zgubnym wpływem magii oraz klątwami. Jest on raczej symbolem okultystycznym, a nie satanistycznym. Zresztą można go spotkać także w... kościołach.

Na ścianach są natomiast malunki zakonników, prezentujących otwarte księgi z jakimiś symbolami. Jest też rycerz (?), który wbija miecz w postać znajdującą się pod nim. Ta druga postać ma na szyi amulet w kształcie człowieka i wyrastające z ramion gałęzie.