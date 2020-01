Koźminek nie rezygnuje ze starań o przywrócenie statutu miasta. Wkrótce konsultacje

Koźminek po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych w 1369 roku jako miasto na prawie niemieckim, własność Bartosza z Wezenborga herbu Tur. Tak było do 1870 roku, kiedy to władze rosyjskie odebrały Koźminkowi prawa miejskie. Dzisiaj powraca temat przywrócenia praw miejskich tej miejscowości. Zależeć to będzie między innymi od decyzji samych mieszkańców. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

W terminie od 6 do 20 lutego na terenie gminy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą mogli się opowiedzieć, czy chcą nadania miejscowości Koźminek statusu miasta. Karta konsultacyjna będzie dostępna w formie ankiety elektronicznej na stronie gminy Koźminek oraz na Facebook'u Urzędu Gminy. Będzie ją można wypełnić w godzinach pracy Urzędu Gminy w Koźminku na pierwszym piętrze, w pokoju nr 11, 14 oraz 22 oraz dniu 16 lutego (niedziela) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Koźminek w obecności pracownika Urzędu Gminy w sali nr 15.