Koźminek od roku jest miastem. Co się zmieniło? Czy zrealizowano założone cele?

1 stycznia 2021 roku Koźminek po 150 latach znów stał się miastem. Włodarze i mieszkańcy gminy Koźminek uczcili ten historyczny moment mszą świętą, przyznaniem wyróżnień zasłużonym mieszkańcom i odsłonięciem tablicy pamiątkowej na rynku. Co od tej chwili zmieniło się w Koźminku?

- Koźminek nie zmieni się w metropolię. Nigdy. To zawsze będzie maleńkie, kompaktowe, sympatyczne miasteczko. Nie jest Koźminkowi potrzebny nie wiadomo jaki rozwój i nie wiadomo jakie inwestycje. Wystarczy, że jest czysto, że są dobre drogi, dobra szkoła i przedszkole, mili sąsiedzi, czysta woda, miejsca, do których warto wyjść - choćby od czasu do czasu. Ważne, by ludzie mówiąc i myśląc o Koźminku - odczuwali szacunek do tego miejsca, aby nie wstydzili się przyznać do tych korzeni, do tego punktu na mapie świata. Jest w tym miejscu pewna magia i jest wiele zaściankowości - tak jak w innych miastach. Choćby w Warszawie czy Łodzi. Ale to też pewien urok, pewna tożsamość i swoisty portret, coś na kształt odcisku palca. Mieszkańcy ościennych wsi (niektórzy przez całe życie) mówią, że jadą do miasta - mając na myśli Koźminek – mówi Iwona Michniewicz, burmistrz Miasta i Gminy Koźminek.