Kradzieże w jednym z bloków w Kaliszu. Policja ostrzega: okazja czyni złodzieja!

Kradzieże w jednym z bloków w Kaliszu

W poniedziałek funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przyjęli zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do trzech pomieszczeń piwnicznych jednego z bloków w Kaliszu. Sprawca ukradł elektronarzędzia, sprzęt wędkarski oraz odzież.

- Mówi się, że to okazja czyni złodzieja. A okazją dla złodzieja są na pewno niezamknięte drzwi klatek schodowych oraz piwnic. Przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych i piwnicach rowery, elektronarzędzia, różnego rodzaju sprzęt budowlany, a nawet przetwory i żywność są łatwym łupem dla przestępcy. Nie ułatwiajmy życia złodziejom i zadbajmy o właściwe zabezpieczenie piwnic. Dostęp do piwnicy w bloku powinni mieć wyłącznie lokatorzy – apeluje asp. Anna Jaworska – Wojnicz, rzecznik prasowy KMP w Kalisz.

Przestępcy najczęściej wchodzą do bloku wpuszczani przez samych lokatorów lub wykorzystują to, że drzwi do klatki schodowej nie są niczym zabezpieczone. Gdy już dostaną się do środka sprawdzają, czy drzwi do piwnic są otwarte.