Kręgosłup Laury woła o pomoc. Pomóżmy uzbierać pieniądze na kosztowną operację małej kaliszanki

Laura Konczyńska potrzebuje operacji wartej milion złotych

Pomoc dla Laury

Niestety, postępująca choroba sieje coraz większe zniszczenie w kruchym organizmie 9-letniej kaliszanki. Najmocniej i najgroźniej objawia się to w kręgosłupie, który już od dawna woła o pomoc. Skolioza postępuje i nie da się jej zatrzymać samą rehabilitacją. Tutaj z ratunkiem może przyjść jedynie specjalista z najwyższej światowej półki - dr Paley. Jednak koszt operacji skoliozy w Stanach Zjednoczonych to ok milion złotych.