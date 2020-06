Królowa Sportu wraca na Stadion Śląski. Piotr Goździewicz poprawił swój rekord życiowy. ZDJĘCIA

W Chorzowie Piotr Goździewicz miał wśród rywali m.in, czołówkę światowej kuli, czyli Konrada Bukowieckiego i Michała Haratyka, mistrza i wicemistrza Europy, zawodników, którzy wyśrubowali rekord Polski i pchają ponad 22 m .

- Takie zawody to spełnienie marzeń - podkreśla jego trener Marcin Małecki.

W sumie w rywalizacji wzięło udział sześciu zawodników. W tym doborowym towarzystwie kaliszanin zaprezentował się świetnie, bo nie tylko zdobył klasę mistrzowską w kuli seniorskiej (17.70 m), ale mając znakomitą serię 5 z 6 prób udanych prób uzyskał rewelacyjny wynik 18,06 m. Tym samym stało się liderem list światowych U20 w kuli seniorskiej. Dodajmy, że współliderem, bowiem dwa dni wczesniej taki sam wynik osiągnął jego najwiekszy rywal i przyjaciel Wojciech Marok.

- Piotr jest bardzo zadowolony ze startu. Mówił mi, że była megaatmosfera, co było widać podczas pchnięć, gdy zawodnicy wzajemnie się pobudzali do pchania, gratulowali dobrych wyników - relacjonuje Małecki.

Dodajmy, że utalentowany kulomiot nie był do końca zadowolony, bo uważa, że stać go na jeszcze lepszy rezultat. Wynik Piotr to oczywiście rekord Kalisza, bowiem poprawił wynik z hali o ponad metr.

pozostali zawodnicy UKS 12 Kalisz startowali w Środzie. Najlepszy wynik uzyskała Zuzia Duster, która debiutowała na stadionie w kategorii U16 w pchnięciu kulą i ustanowiła rekord życiowy 9,90 m. W rzucie dyskiem uzyskała drugi wynik w karierze - 29,95 m

Pozostałe wyniki

Daniel Chudaś

kula 5 kg U18 10,38 m PB

dysk 1,5 kg U18 28,80 m PB

Wiktor Grzegorek

kula 4 kg U14 6,98 m

dysk 0,75kg U14 23,65 m

Odyseusz Żarnecki

kula 4 kg U14 10,88 m PB

dysk 0,75 kg U14 NM ( 3 próby spalone )