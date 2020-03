Krzysztof "Diablo" Włodarczyk gościem klubu Ironfit Kalisz. Były mistrz świata w boksie poprowadził trening. ZDJĘCIA

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, to były mistrz świata organizacji WBC oraz były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej. Pod koniec roku zapowiada walkę o odzyskanie mistrzowskiego pasa. W sobotę, 7 marca "Diablo" gościł w Kaliszu. Na zaproszenie Roberta Jędrzejewskiego odwiedził klub Ironfit Kalisz, gdzie poprowadził kilkugodzinny trening.

- Przyjechałem do Kalisza, by pokazać i promować boks. Jeszce w latach 90-tych była to bardzo popularna dyscyplina. Sam zapisałem się na boks w 1995 roku. Pamiętam jeszcze ligę bokserską i były to wspaniałe czasy. Później przyszedł czas internetu i smartfonów, co niestety młodzież upośledziło ruchowo - mówi nam Krzysztof Włodarczyk. - Boks to sport, który nie tylko pobudza cały organizm, pozwala dbać o naszą sylwetkę i zdrowie, ale także uczy, jak się bronić. Być może dzięki takim treningom niektórzy postanowią rozpocząć karierę bokserską. Niektórzy budzą się do uprawiania sportu nawet w wieku nawet w wieku 25 lat i osiągają sukcesy. Wiek to tylko liczba. Liczą się chęci - przekonuje "Diablo".