Książnica Pedagogiczna w Kaliszu i kaliski wydział UAM zacieśniają współpracę

Wspólne działania dotyczyć będą m.in. przekazywania do zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu wybranych publikacji autorstwa pracowników Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego i czasopism publikowanych w wydawnictwach wydziałowych, a także wsparcia merytorycznego inicjatyw edukacyjnych biblioteki.

- Porozumienie wesprze studentów i pracowników Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego naszym księgozbiorem naukowym, nutowym i plastycznym - przeznaczonym w dużej mierze dla nauczycieli - komentuje dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, Jolanta Nowosielska. - Studenci kierunku bibliotekoznawczego znajdą tutaj także dobre miejsce do odbywania praktyk. Liczymy na współpracę w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć dla dobra środowiska edukacyjnego i kulturalno-artystycznego Kalisza i subregionu kaliskiego – dodaje.

- Książnica Pedagogiczna w Kaliszu to przede wszystkim wspaniali ludzie, fachowcy, łączący kompetencje bibliotekarskie z nauczycielskimi – cieszy się dziekan WP-A prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz. - To także niezwykłe zbiory, w tym wiele rzadkich korpusów o historycznej wartości. W dodatku, dzięki inwestycjom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, potężnieje materialnie - na naszych oczach powstaje duże, nowoczesne skrzydło, idealne miejsce do wymiany doświadczeń naukowych i edukacyjnych – dodaje dziekan Piotr Łuszczykiewicz.