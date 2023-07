Które kierunki cieszyły się szczególną popularnością? Znamy wyniki rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych w Kaliszu

Ten rok, podobnie jak poprzedni, był bardzo trudny ze względu na bardzo dużą liczbę kandydatów do szkół.

Jak informuje Urząd Miasta Kalisza, ogólnie w rekrutacji elektronicznej zgłosiło się aż 3014 kandydatów, dla których przygotowano około 3100 miejsc w kaliskich szkołach publicznych i 3 niepublicznych.

W procedurze przydziału brało udział 2881 kandydatów, którzy dopełnili wszelkich formalności. Do szkół zostało zakwalifikowano 2672 kandydatów w tym do: liceów ogólnokształcące 1229, techników 1070, szkół branżowych I stopnia 318 i do Liceum Plastycznego 50.