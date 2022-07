KTW Kalisz. Złoty medal Konrada Senderackiego. Dramatyczne chwile na Gople. ZDJĘCIA

KTW Kalisz. Złoty medal Konrada Senderackiego. Dramatyczne chwile na Gople

W ostatnich latach młodzież Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przyzwyczaiła nas do tego, że co roku przywoziła medale z mistrzostw Polski. Tym razem tak się nie stało, co nie do końca było efektem słabszej postawy kaliszan.

W tym roku Polski Związek Towarzystw Wioślarskich postanowił, że w mistrzostwach po raz pierwszy wezmą udział osady reprezentacyjne. Oznacza to, że najlepsi zawodnicy i zawodniczki nie reprezentowali swoich klubów, lecz kadrę Polski i oczywiście w komplecie wywalczyli złote krążki.'

Tak właśnie było z kaliszaninem Konradem Senderackim, który wraz z zawodnikami WTW Warszawa i AZS UMK Toruń - Mikołajem Kotem, Arkadiuszem Wachnickim i Mateuszem Kozłowskim zdobył złoty medal w czwórce bez sternika. Dodajmy, że w tym roku w tej samej czwórce bez sternika Senderacki wraz z klubowymi kolegami wygrywał bez problemu Centralne Kontrolne Regaty Juniorów.