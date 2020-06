KW 30 w Kaliszu. 90 lat temu została oddana do użytku nowa przystań ZDJĘCIA

Żydowskie Towarzystwo Wioślarskie powstało pół roku wcześniej - w listopadzie 1929 r. z inicjatywy Bernarda Grauzalca. W lutym 1930 r. zostało oficjalnie zarejestrowane. Władze miasta przekazały ŻTW działkę nad Prosną, gdzie niebawem powstała przystań i stanął pawilon sportowy. Uroczyste otwarcie przystani z udziałem władz miasta i powiatu miało miejsce dokładnie przed 90 laty, 22 czerwca 1930 r. W drewnianym budynku były szatnie, a każdy klubowicz miał swoją szafkę. Pod zadaszeniem leżały łodzie.

Niemal od samego początku część działaczy ŻTW podjęła starania o przyjęcie do Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, co umożliwiłoby start w regatach. Na przeszkodzie stała jednak nazwa towarzystwa. PZTW nie tolerował w nazwach klubów żadnych akcentów religijnych i narodowościowych. W tej sytuacji jeden z czołowych działaczy Stefan Pinczewski zaproponował zmianę nazwy. 7 sierpnia 1931 r. odbyło się gorące walne zebranie. Pinczewskiego poparł prezes Leon Dancygiier . Z kolei B. Grauzalc był przeciwko. Ostatecznie głosami 50 przeciwko 34 nazwę towarzystwa zmieniono na Klub Wioślarski z roku 1930 w Kaliszu (KW-30 Kalisz). Niebawem PZTW przyjął w swoje szeregi nowy klub, który z powodzeniem reprezentował Kalisz i społeczność żydowską aż do 1939 roku.

Dodajmy, że już w 1932 r. w regatach międzyklubowych w Kaliszu, KW-30 zajął czwarte miejsce, a drugie (za KTW) wśród klubów kaliskich, pozostawiając w pokonanym polu Policyjny KS i WKS Prosna.

Z czasem KW-30 posiadał siedem łodzi wyścigowych i kilkadziesiąt łodzi amatorskich. Spośród 250 członków, około 100 - zarówno mężczyzn, jak i kobiet, było aktywnymi sportowcami. Poza tym żydowscy studenci spędzający letnie wakacje w Kaliszu mogli korzystać z klubu i jego wyposażenia za symboliczną opłatą lub nawet za darmo. KW-30 miał swoją zimową siedzibę przy alei Józefiny. Było tu aż sześc pomieszczeń, biblioteka, czytelnia, , a także sala bilardowa i do tenisa stołowego.

- Pokoje zawsze były pełne członków klubu, zarówno zimą, jak i latem - wspominał. S. Pinczewski.