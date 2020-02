Kwalifikacja wojskowa 2020. W Kaliszu przed komisją stanie ponad 500 osób

Kwalifikacja w naszym mieście potrwa do 5 marca. Polega ona na wykonaniu kilku czynności, m.in.: sprawdzeniu stanu zdrowia i nadaniu określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, założeniu lub uaktualnieniu ewidencji wojskowej, wydaniu wojskowych dokumentów osobistych, czy przygotowaniu rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej wezwani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Kwalifikacja dotyczy także mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000 nieposiadających kategorii zdolności do czynnej służby, osoby urodzone w latach 1999-2000 uznane za czasowo niezdolne do służby z uwagi na stan zdrowia, kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby lub kończące w roku akademickim 2019/2020 naukę prowadzącą do ich uzyskania czy pełnoletnich ochotników, którzy zgłosili się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24. rok życia, jeśli nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby.