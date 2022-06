La Strada w Kaliszu. Startuje 29. odsłona festiwalu teatrów ulicznych

La Strada to duża dawka różnorodnych form teatru ulicznego. To spektakle familijne inspirowane klaunadą, pantomima, monumentalne widowiska z niezwykłą scenografią, żywym ogniem i efektami multimedialnymi. Centrum Kultury i Sztuki zaprasza wszystkich - dzieci, młodzież i dorosłych. Już w czwartek, 9 czerwca o godz. 18 na patio Calisia One odbędzie się festiwalowe preludium - spektakl "Na niby", przygotowany przez grupę sportowo-kulturalną Misz-Masz. Spektakl w reżyserii Marka Zasiadłego powstał na bazie prawdziwych historii osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

- W spektaklu gra cała ponad 50-osobowa grupa. Są w niej osoby niepełnosprawne, wolontariusze, rodzice. Wszyscy stanowimy jedną rodzinę - mówi Marek Zasiadły.

W tym roku spektakle będzie można obejrzeć w Parku Miejskim przy rzeźbie Spoczywająca, a także na placu CKiS.